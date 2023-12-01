Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere geldiği Expo City Dubai'de ikili görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi.