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Başkan Erdoğan ’Aylan Bebek’i hatırlattı: Nasıl unutabiliriz? | Suriye politikasında dik duruş

Başkan Erdoğan 'Aylan Bebek'i hatırlattı: Nasıl unutabiliriz? | Suriye politikasında dik duruş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.12.2024 15:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Suriye halkının yaşam hakkını savunarak, mazlumlara kol kanat gerdi ve milyonlarca Suriyeliyi ülkesinde iç savaşın başladığı andan itibaren misafir etti. Batı'nın ikiyüzlü politikası dahil olmak üzere bölgede terörle mücadelede etkin rol oynayan Türkiye, Suriye'nin özgürlüğünde hem masada hem de sahadaydı. Baas rejimi Suriye halkının kutlu direnişi sonucu yıkıldı. Kardan aydınlık bir şafak söktü, ağıtlar, göz yaşları ve şehit kanları yerini sabredenlerin zaferine bıraktı.
Başkan Erdoğan ’Aylan Bebek’i hatırlattı: Nasıl unutabiliriz? | Suriye politikasında dik duruş
Başkan Erdoğan ’Aylan Bebek’i hatırlattı: Nasıl unutabiliriz?
Başkan Erdoğan 'Aylan Bebek'i hatırlattı: Nasıl unutabiliriz?
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