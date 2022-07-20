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Başkan Erdoğan Avrupa'yı uyarmıştı! PKK'lı teröristler Finlandiya'da önce sivillere saldırdı sonra hükümeti hedef aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2022 11:25
Rusya korkusundan NATO'ya girmeye çalışan Finlandiya, Türkiye'ye terörle mücadele sözü vermişti. Helsinki sokakların eylemler düzenleyen PKK'lılar geçtiğimiz hafta Finlandiya halkına saldırdı. Teröristlerin dün yaptığı yürüyüşte ise bu kez Finlandiya hükümeti hedef alındı. Vatandaşlara yapılan saldırıların ardından "NATO'ya hayır, satılık Finlandiya" sloganları atan PKK'lı teröristler, Başkan Erdoğan'ın "Bu beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokar" sözlerini akıllara geltirdi.
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