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Başkan Erdoğan: Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2022 14:49
Başkan Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin istikrarına vurulmuş bir darbedir" dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim." ifadelerini kullandı..
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