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Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti

İHA
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Giriş: 05.04.2021 20:18
Güncelleme:05.04.2021 20:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının yıl dönümünde MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24'üncü yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

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