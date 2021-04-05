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Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının yıl dönümünde MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24'üncü yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.