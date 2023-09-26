26 Eylül 2023, Salı
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Başkan Erdoğan-Aliyev Nahçıvan'da görüştü! Hangi kararlar çıktı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonunun ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Peki iki liderin görüşmesinden hangi kararlar çıktı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.