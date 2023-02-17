Başkan Erdoğan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü: Allah’ın yardımı üzerimize olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti. Başkan Erdoğan'ın "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını verdi.

"ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi. Aleyna da "İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için" dedi.