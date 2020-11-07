Başkan Erdoğan AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu | 07 Kasım 2020 Cumartesi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Davamızı zafere ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Milletin partisinin yöneticileri milletin içinde olmak mecburiyetindedir. Her kim milletiyle bağını kesiyorsa partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir." diyerek teşkilatları uyardı. Başkan Erdoğan, "Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Gelişmeleri kendisinden dinledim. Olumlu gelişmelerle mutlu oldum, zafere inşallah yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak heyetimizle KKTC'deki törenlere katılacağız." ifadelerini kullandı. İşte Başkan Erdoğan'ın 07 Kasım Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta yaptığı o konuşmanın videosu...