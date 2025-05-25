Başkan Erdoğan: Ahtapotun kolları tek tek deşifre oluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan milletin emrinde olduklarını söylerken "İstanbul aşkımız ve tutkumuzu hep ortaya koyuyoruz." dedi. Erdoğan CHP'nin yolsuzlukları gizlemenin peşinde olduğunu söylerken "Halka rağmen siyaset yaparsanız bantçı olursunuz." dedi. Başkan Erdoğan CHP'nin İstanbul'da mafya düzeni kurduğunu söylerken ahtapotun kollarının tek tek deşifre olduğunu vurguladı. CHP Genel Başkanı Özel'i de eleştiren Erdoğan "Suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü vermesi kadar düşündürücüdür" dedi.