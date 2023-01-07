07 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan açılışını yaptı Antalya'da 89 proje hizmete girdi

Başkan Erdoğan açılışını yaptı Antalya'da 89 proje hizmete girdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2023 14:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya programı oldukça yoğun. Önce toplu açılış programına katılacak ardından yangında evleri hasar gören ve yeni evlerine kavuşan köylülerle bir araya gelecek. Buradaki programın ardından selde zarar gören Kumluca’ya geçecek. Başkan Erdoğan 82 projenin açılış töreninde vatandaşlara hitap ediyor. Halkın yoğun ilgi gösterdiği mitingde Başkan Erdoğan "Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca burada yaptığı konuşmada Türkiye'deki yatırımların hesabını soracağını ifade ederek tehditler savuran muhalefete "Sıkar sıkar sen neyin hesabını soruyorsun" diyerek sert yanıt verdi.
Uluslararası Evlat Nöbeti Kongresi!
Uluslararası Evlat Nöbeti Kongresi!
Antalya’da 89 proje hizmete girdi
Antalya'da 89 proje hizmete girdi
’’Sıkar sıkar neyin hesabını soruyorsun’’
''Sıkar sıkar neyin hesabını soruyorsun''
Karadeniz’de su taşkınlarına bent önlemi!
Karadeniz’de su taşkınlarına bent önlemi!
Toplu ulaşıma zam yolda!
Toplu ulaşıma zam yolda!
Antalya’ya 1 milyar 157 milyon liralık 82 proje!
Antalya'ya 1 milyar 157 milyon liralık 82 proje!
EYT’de hatalı kod nasıl düzeltebilir?
EYT'de hatalı kod nasıl düzeltebilir?
Enflasyona karşı marketler yarışta!
Enflasyona karşı marketler yarışta!
Tartışmalı Cumhurbaşkanı formülü!
Tartışmalı Cumhurbaşkanı formülü!
Gözler Antalya’da! Heyecanlı bekleyiş
Gözler Antalya'da! Heyecanlı bekleyiş
İSKİ kayıp su tespiti için ihale düzenleyecek
İSKİ kayıp su tespiti için ihale düzenleyecek
6 Ocak baskını neyin işareti?
6 Ocak baskını neyin işareti?
Daha Fazla Video Göster