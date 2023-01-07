Başkan Erdoğan açılışını yaptı Antalya'da 89 proje hizmete girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya programı oldukça yoğun. Önce toplu açılış programına katılacak ardından yangında evleri hasar gören ve yeni evlerine kavuşan köylülerle bir araya gelecek. Buradaki programın ardından selde zarar gören Kumluca’ya geçecek. Başkan Erdoğan 82 projenin açılış töreninde vatandaşlara hitap ediyor. Halkın yoğun ilgi gösterdiği mitingde Başkan Erdoğan "Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca burada yaptığı konuşmada Türkiye'deki yatırımların hesabını soracağını ifade ederek tehditler savuran muhalefete "Sıkar sıkar sen neyin hesabını soruyorsun" diyerek sert yanıt verdi.