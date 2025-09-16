Başkan Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabul etti

16 Eylül 2025, Salı

Giriş: 16.09.2025 19:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan’a Takım kaptanlarından Eda Erdem, forma hediye etti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.
