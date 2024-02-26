Başkan Erdoğan 70 yaşına girdi! Komşuları Başkan Erdoğan’ın anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşına girdi. A Haber doğup büyüdüğü Kasımpaşa’ya gitti. Başkan Erdoğan'ı komşularına ve çocukluk arkadaşlarına yani onu en iyi tanıyanlara sordu.

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