Başkan Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

350 bininci konutun anahtar teslimi için Adıyaman’a gelen cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yol güzergahında kendisine sevgi gösteren vatandaşların arasında 4 aylık bir bebeği görünce konvoyu durdurdu. Bebeği kucağına alıp seven Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil bebeğe altın taktı.

