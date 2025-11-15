Başkan Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

15 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 16:09
350 bininci konutun anahtar teslimi için Adıyaman’a gelen cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yol güzergahında kendisine sevgi gösteren vatandaşların arasında 4 aylık bir bebeği görünce konvoyu durdurdu. Bebeği kucağına alıp seven Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil bebeğe altın taktı.
