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Başkan Erdoğan: 2.Nekbe’ye kimsenin gücü yetmez

Başkan Erdoğan: 2.Nekbe'ye kimsenin gücü yetmez

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.02.2025 11:51
Güncelleme:10.02.2025 11:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan savaşın galiplerinin dünyayı sömürdüğünü söylerken "Dünya yeni bir paylaşım kavgasında" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan zalime boyun eğmediklerini belirtirken "Her yerde İsrail terörünü vurguladık" dedi.
Başkan Erdoğan: 2.Nekbe’ye kimsenin gücü yetmez
Başkan Erdoğan: 2.Nekbe’ye kimsenin gücü yetmez
Başkan Erdoğan: 2.Nekbe'ye kimsenin gücü yetmez
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