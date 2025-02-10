10 Şubat 2025, Pazartesi
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Başkan Erdoğan: 2.Nekbe'ye kimsenin gücü yetmez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan savaşın galiplerinin dünyayı sömürdüğünü söylerken "Dünya yeni bir paylaşım kavgasında" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan zalime boyun eğmediklerini belirtirken "Her yerde İsrail terörünü vurguladık" dedi.