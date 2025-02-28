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Başkan Erdoğan: 28 Şubat’ın sorumlusu CHP’dir!

Başkan Erdoğan: 28 Şubat'ın sorumlusu CHP'dir!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 20:29
Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşuyor. Başkan Erdoğan, 'Bugün 28. yıl dönümü olan 28 Şubat'ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Hatta özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin bitmedi şu mağduriyetiniz diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz. 28 Şubat'ın sorumlusu CHP'dir' dedi.
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Başkan Erdoğan: 28 Şubat’ın sorumlusu CHP’dir!
Başkan Erdoğan: 28 Şubat’ın sorumlusu CHP’dir!
Başkan Erdoğan: 28 Şubat'ın sorumlusu CHP'dir!
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