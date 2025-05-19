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Başkan Erdoğan 19 Mayıs’ta gençlerle buluştu

Başkan Erdoğan 19 Mayıs'ta gençlerle buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 22:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta Gençlerle Buluşma programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesaj vererek 'Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız.' dedi.
Başkan Erdoğan 19 Mayıs’ta gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan 19 Mayıs’ta gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan 19 Mayıs'ta gençlerle buluştu
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