Bakırhan koruculardan özür diledi! MSB koruculara sahip çıktı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terörle mücadelede kritik görev üstlenen güvenlik korucularını hedef alan açıklamalarıyla tepki çekmişti. Bakırhan’ın sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, tepkiler de peş peşe geldi. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla koruculara sahip çıkarken, Bakırhan’ın ifadelerini sert bir dille eleştirdi. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Tuncer Bakırhan geri adım attı ve "Yanlış ifade ettim" diyerek kamuoyundan özür diledi.

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