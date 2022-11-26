26 Kasım 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakan Varank'tan kendisi için "Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi" iftirasında bulunan Nevşin Mengü'ye tokat gibi yanıt
ODTÜ mezunu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisi için "sınav sorularını çaldı" iftirasında bulunan Nevşin Mengü'ye sosyal medya aracılığıyla cevap verdi. Bakan Varank, "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor" ifadelerini kullandı. Varank, Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştığını belirterek, "Beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?" sözleriyle tepki gösterdi.