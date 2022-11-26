26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Varank'tan kendisi için "Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi" iftirasında bulunan Nevşin Mengü'ye tokat gibi yanıt

Bakan Varank'tan kendisi için "Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi" iftirasında bulunan Nevşin Mengü'ye tokat gibi yanıt

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2022 14:49
ODTÜ mezunu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisi için "sınav sorularını çaldı" iftirasında bulunan Nevşin Mengü'ye sosyal medya aracılığıyla cevap verdi. Bakan Varank, "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor" ifadelerini kullandı. Varank, Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştığını belirterek, "Beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?" sözleriyle tepki gösterdi.
Bakan Varank’tan Mengü’ye tokat gibi yanıt
Bakan Varank'tan Mengü'ye tokat gibi yanıt
Konya Türkiye Yüzyılı’na hazır
Konya Türkiye Yüzyılı’na hazır
Bakan Karismailoğlu A Haber’de
Bakan Karismailoğlu A Haber'de
Dünden bugüne terör gerçeği
Dünden bugüne terör gerçeği
Belediyelerde terör soruşturması
Belediyelerde terör soruşturması
Depremde hasar gören cami yıkıldı
Depremde hasar gören cami yıkıldı
Teröristlerin tünel ağı
Teröristlerin tünel ağı
7 PKK’lı etkisiz hale getirildi
7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İşte teröristlerin tünel ağı
İşte teröristlerin tünel ağı
Muğla’da feci kaza: 22 yaralı
Muğla'da feci kaza: 22 yaralı
Altay: Ağıralioğlu’nun kulağının çekilmesi lazım
Altay: "Ağıralioğlu'nun kulağının çekilmesi lazım"
Türkiye’den askeri sevkiyat
Türkiye’den askeri sevkiyat
Daha Fazla Video Göster