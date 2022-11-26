Bakan Varank'tan kendisi için "Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi" iftirasında bulunan Nevşin Mengü'ye tokat gibi yanıt

ODTÜ mezunu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisi için "sınav sorularını çaldı" iftirasında bulunan Nevşin Mengü'ye sosyal medya aracılığıyla cevap verdi. Bakan Varank, "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor" ifadelerini kullandı. Varank, Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştığını belirterek, "Beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?" sözleriyle tepki gösterdi.