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Bakan Varank: Makine sektörümüz 1,7 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin ekim ayı rekorunu kırdı

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Giriş: 12.12.2020 02:20
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Milletimiz müsterih olsun, riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Beklentileri karşılayacak politikaları yeni dönemde çok daha güçlü bir şekilde uygulayacağız. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz. İmalat sanayi alt sektörlerinde bu sene önemli başarılara imza attık. Makine sektörümüz 1,7 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin ekim ayı rekorunu kırdı. Çelik sektörümüz yılın ilk 10 ayında, Almanya'yı geride bırakarak, Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yükseldi" dedi.
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