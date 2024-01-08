08 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Uraloğlu Zengezur Koridoru için tarih verdi! Kalkınma Yolu Koridoru Irak ile beraber olacak

Bakan Uraloğlu Zengezur Koridoru için tarih verdi! Kalkınma Yolu Koridoru Irak ile beraber olacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2024 09:18
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, koridorun çalışmalarına bu yıl başlanacağını duyurdu. Kalkınma Yolu Koridoru'nu Irak ile beraber hayata geçireceklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da bu sürece dahil olmasını beklediklerini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Murat Kurum A Haber’de
Murat Kurum A Haber'de
Emekliye refah payı ne kadar olacak?
Emekliye refah payı ne kadar olacak?
İYİ Parti’de seçim hazırlıkları!
İYİ Parti’de seçim hazırlıkları!
CHP’de İmamoğlu krizi! Adaylar açıklanamıyor
CHP’de İmamoğlu krizi! Adaylar açıklanamıyor
Zengezur Koridoru için tarih verdi!
Zengezur Koridoru için tarih verdi!
Murat Kurum A Haber’de
Murat Kurum A Haber'de
Katilin son çırpınışları! Bakanları hedef gösterdi
Katilin son çırpınışları! Bakanları hedef gösterdi
27 ilde göçmen operasyonu
27 ilde göçmen operasyonu
İsrail saldırıları! Şehit aileleri A Haber’e konuştu
İsrail saldırıları! Şehit aileleri A Haber’e konuştu
Kurum çalışmalara başladı! Vatandaşla buluştu
Kurum çalışmalara başladı! Vatandaşla buluştu
Hemen çalışmalara başladı! Masada...
Hemen çalışmalara başladı! Masada...
AK Parti bu illeri sarı hale getirebilir
"AK Parti bu illeri sarı hale getirebilir"
Daha Fazla Video Göster