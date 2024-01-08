08 Ocak 2024, Pazartesi
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Bakan Uraloğlu Zengezur Koridoru için tarih verdi! Kalkınma Yolu Koridoru Irak ile beraber olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru için tarih verdi. Bakan Uraloğlu, koridorun çalışmalarına bu yıl başlanacağını duyurdu. Kalkınma Yolu Koridoru'nu Irak ile beraber hayata geçireceklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da bu sürece dahil olmasını beklediklerini söyledi.