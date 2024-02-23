Bakan Uraloğlu duyurdu: Tarih, çevre, teknoloji ve sosyal yaşam tek bir projede! 26 Şubat'ta Türkiye hızlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8.3 kilometrelik ‘Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin 26 Şubat Pazartesi günü Başkan Erdoğan’ın katılımları ile hizmete açılacak. Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından, "Tarihi, çevreyi, teknolojiyi ve sosyal yaşamı tek bir projede buluşturuyoruz. İstanbul hazır mısın?" ifadeleriyle bir video paylaşımda bulundu.