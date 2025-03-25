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Bakan Tunç: Boykot çağrısı yapılması tehlikelidir

Bakan Tunç: Boykot çağrısı yapılması tehlikelidir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 16:03
Özgür Özel’in skandal açıklamalarına tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Polisimiz marjinal gruplara hedef gösterildi. Aşağılık hakaretleri lanetliyoruz. Eylemlerin sorumlusu saldırgan dildir. Şiddet ifade özgürlüğünün aracı olamaz. Boykotla ekonomiyi hedef almak yanlıştır. Boykot çağrısı yapılması tehlikelidir.” dedi.
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Bakan Tunç: Boykot çağrısı yapılması tehlikelidir
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