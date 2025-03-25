25 Mart 2025, Salı
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Bakan Tunç: Boykot çağrısı yapılması tehlikelidir
Özgür Özel’in skandal açıklamalarına tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Polisimiz marjinal gruplara hedef gösterildi. Aşağılık hakaretleri lanetliyoruz. Eylemlerin sorumlusu saldırgan dildir. Şiddet ifade özgürlüğünün aracı olamaz. Boykotla ekonomiyi hedef almak yanlıştır. Boykot çağrısı yapılması tehlikelidir.” dedi.