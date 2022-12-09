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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: Batı Trakya Türklerini yalnız bırakmayacağız

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Giriş: 09.12.2022 09:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret sonrası Twitter'da yaptığı paylaşımla, Yunanistan tarafından, Türk Azınlığına yapılan haksız ve hukuksuz uygulamaları açıkladı. 12 maddelik bir paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan, keyfi mali denetim ve vergi cezaları uygulayarak Türk Azınlığına yönelik ayrımcılık yapmaktadır." dedi.
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