Bakan Memişoğlu'ndan "aile" mesajı!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Yalova Valiliği'ni ziyaret etti. "Aile" ve "doğurganlık hızına" ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Gençlerimiz evleniyor, karı koca oluyor, aile kuruyor, aile oluyor ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki kimseyi rencide etmek, zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam" dedi. Memişoğlu ayrıca sağlıklı bir toplum için doğruyu gösterici politika geliştirmek durumunda olduklarını, kampanyalar ve bilgilendirmeler yapmakla sorumlu olduklarını belirtirken, "Bunu yanlış yorumlayıp 'Baskı oluyor' diye yanlış algılara insanların kapılmamasını istiyoruz. Biz, sadece sağlıklı olanın ne olduğunu söyleriz. Herkesin kendi sorumluluğunu taşımasını bekleriz." ifadelerini kullandı.