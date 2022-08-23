23 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakan Koca: MHRS ile ilgili sıkıntılar çözülecek
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı azalıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde vaka sayısının daha da düşeceğini belirtti. Maymun çiçeğiyle ilgili konuşan Bakan Koca "11 vaka var, korkulacak bir durum sözkonusu değil" dedi. Bakan Koca, bakanlık bünyesinde 85 bin atama yapılacağının müjdesini de verdi.