Bakan Koca: MHRS ile ilgili sıkıntılar çözülecek

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı azalıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde vaka sayısının daha da düşeceğini belirtti. Maymun çiçeğiyle ilgili konuşan Bakan Koca "11 vaka var, korkulacak bir durum sözkonusu değil" dedi. Bakan Koca, bakanlık bünyesinde 85 bin atama yapılacağının müjdesini de verdi.

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