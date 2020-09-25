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Bakan Koca canlı yayında açıkladı yeni koronavirüs tedbirleri alınacak mı?

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Giriş: 25.09.2020 20:03
Güncelleme:25.09.2020 20:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan tedbirlere olumlu geri dönüş alındığı daha sert ve yeni tedbirlere Türkiye geneli için gerek duyulmadığını ifade etti. Bakan Koca, şu dönemde önümüzdeki 1-2 ay içerisinde tedbirlere uyumun çok önemli olduğunu virüsün hastalık yapıcı özelliğinde bir değişikliğin mutasyonun söz konusu olmadığını belirtti. Maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu takdirde salgının kontrol altında seyredeceğine dikkati çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan tedbirlere olumlu geri dönüş alındığı daha sert ve yeni tedbirlere Türkiye geneli için gerek duyulmadığını ifade etti. Bakan Koca, şu dönemde önümüzdeki 1-2 ay içerisinde tedbirlere uyumun çok önemli olduğunu virüsün hastalık yapıcı özelliğinde bir değişikliğin mutasyonun söz konusu olmadığını belirtti. Maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu takdirde salgının kontrol altında seyredeceğine dikkati çekti.

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