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Bakan Kacır paylaştı! "Yolun açık olsun Cihangir"

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2024 01:31
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuva Cihangir Atasever, ay yıldızlı bayrağımızla gerçekleştireceği misyonda, insanlı uzay araştırmalarımıza katkı sunacak 7 deney gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.
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Yolun açık olsun Cihangir
"Yolun açık olsun Cihangir"
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