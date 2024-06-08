08 Haziran 2024, Cumartesi
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Bakan Kacır paylaştı! "Yolun açık olsun Cihangir"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuva Cihangir Atasever, ay yıldızlı bayrağımızla gerçekleştireceği misyonda, insanlı uzay araştırmalarımıza katkı sunacak 7 deney gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.