Bakan Kacır duyurdu! 'Uzay' kanunu için hazırlıklar başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada Uzay Kanunu için hazırlıkların başladığını ifade etti. Kacır "Taslağın ne zaman gündeme geleceği TBMM'ye bağlı" dedi. İşte detaylar...

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