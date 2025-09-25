Bakan Işıkhan’dan muhalefete sert çıkış: “Gölge etmeyin, SGK borçlarınızı ödeyin”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Silivri’deki Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında yaptığı konuşmada muhalefetin sosyal güvenlik sistemi eleştirilerine sert yanıt verdi. Işıkhan, “Bugün sosyal güvenlik sistemimiz tarihimizin en güçlü, en kapsayıcı noktasındadır” diyerek, hiçbir dönemde bu kadar geniş kapsamlı sağlık ve emeklilik ödemesi yapılmadığını vurguladı. Dünyada birçok ülkenin sosyal hakları azaltmaya çalıştığını hatırlatan Bakan, Türkiye’nin ise vatandaşların refah düzeyini yükseltmek için çalıştığını söyledi. “2002’de iflasın eşiğinde devraldığımız sistemi, bugün sürdürülebilir ve güven veren bir yapıya kavuşturduk” ifadelerini kullanan Işıkhan, muhalefeti popülist vaatlerle gençlerin geleceğini riske atmakla suçladı. “Sosyal güvenlik sistemimizi siyasete alet etmeyin, bu milletin ortak kazanımıdır” diyen Işıkhan, CHP’li belediyelerin SGK’ya en çok borcu olan kurumlar olduğunu da belirtti. “Yalnızca kürek çekmeyenlerin kayığı sallamaya vakti vardır. Biz 23 yıldır kürek çekiyoruz, onlar kayığı sallıyor” sözleriyle muhalefeti eleştirdi. Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Bakan, “Yeter ki siz gölge etmeyin; bir de SGK borçlarınızı ödeyin, yeter” çıkışıyla dikkat çekti.

