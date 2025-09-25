25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Işıkhan’dan muhalefete sert çıkış: “Gölge etmeyin, SGK borçlarınızı ödeyin”
Bakan Işıkhan’dan muhalefete sert çıkış: Gölge etmeyin, SGK borçlarınızı ödeyin

Bakan Işıkhan’dan muhalefete sert çıkış: “Gölge etmeyin, SGK borçlarınızı ödeyin”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 20:29
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Silivri’deki Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında yaptığı konuşmada muhalefetin sosyal güvenlik sistemi eleştirilerine sert yanıt verdi. Işıkhan, “Bugün sosyal güvenlik sistemimiz tarihimizin en güçlü, en kapsayıcı noktasındadır” diyerek, hiçbir dönemde bu kadar geniş kapsamlı sağlık ve emeklilik ödemesi yapılmadığını vurguladı. Dünyada birçok ülkenin sosyal hakları azaltmaya çalıştığını hatırlatan Bakan, Türkiye’nin ise vatandaşların refah düzeyini yükseltmek için çalıştığını söyledi. “2002’de iflasın eşiğinde devraldığımız sistemi, bugün sürdürülebilir ve güven veren bir yapıya kavuşturduk” ifadelerini kullanan Işıkhan, muhalefeti popülist vaatlerle gençlerin geleceğini riske atmakla suçladı. “Sosyal güvenlik sistemimizi siyasete alet etmeyin, bu milletin ortak kazanımıdır” diyen Işıkhan, CHP’li belediyelerin SGK’ya en çok borcu olan kurumlar olduğunu da belirtti. “Yalnızca kürek çekmeyenlerin kayığı sallamaya vakti vardır. Biz 23 yıldır kürek çekiyoruz, onlar kayığı sallıyor” sözleriyle muhalefeti eleştirdi. Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Bakan, “Yeter ki siz gölge etmeyin; bir de SGK borçlarınızı ödeyin, yeter” çıkışıyla dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Işıkhan’dan muhalefete sert çıkış: Gölge etmeyin, SGK borçlarınızı ödeyin
Trump’tan Erdoğan’a övgü: Suriye’yi kurtaran lider
Trump’tan Erdoğan’a övgü: “Suriye’yi kurtaran lider”
Bakan Işıkhan’dan muhalefete sert çıkış
Bakan Işıkhan’dan muhalefete sert çıkış
Türkiye’nin gençleri tarihin yönünü belirleyen olayların içinde olacak
“Türkiye’nin gençleri tarihin yönünü belirleyen olayların içinde olacak”
Eski Bakan Karaismailoğlu’ndan İstanbul çıkarması
Eski Bakan Karaismailoğlu’ndan İstanbul çıkarması
Gazze’de suyun bedeli insan hayatı ile ödeniyor
Gazze'de suyun bedeli insan hayatı ile ödeniyor
CHP’li başkandan CHP’li vekile yalanlama!
CHP’li başkandan CHP'li vekile yalanlama!
A Haber Beyaz Saray’da
A Haber Beyaz Saray'da
Beyaz Saray’da Erdoğan-Trump zirvesi!
Beyaz Saray’da Erdoğan-Trump zirvesi!
A Haber’de değerlendirdi: Hayati zirve
A Haber’de değerlendirdi: Hayati zirve
Sumud Filosu’ndan canlı
Sumud Filosu'ndan canlı
Filistin davası milli davamızdır
"Filistin davası milli davamızdır"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı A Haber’de
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı A Haber'de
Daha Fazla Video Göster