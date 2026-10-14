Bakan Göktaş'tan Ümit Özlale'nin asılsız iddialarına suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında kendisi ve ailesine yönelik iddiaları gündeme getiren Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye canlı yayında yanıt verdi. Ailesinden hiçbir ferdin söz konusu fonlarda hesabı veya işlemi bulunmadığını vurgulayan Göktaş, "Delillerini açıklasınlar, istifa ederim" sözlerini yineledi. İddiaları reddeden Bakan Göktaş, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da hatırlattı.