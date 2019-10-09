Bakan Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı açıklaması: Harekatımız uluslararası hukuka uygun

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye'nin toprak büyünlüğü teminat altına alınacaktır. Harekatımız uluslararası hukuka uygundur." dedi. Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirim yapıldığını söyledi.