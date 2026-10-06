Bakan Akın Gürlek: "Devletin bağından üzüm çalan tilkiden o pekmez çıkarılır!"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda fon soruşturmasına ilişkin son durumu açıkladı. Soruşturma kapsamında 85 şüphelinin tutuklandığını, 207 kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirten Gürlek, yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 40 milyon dolarlık transferin engellendiğini söyledi. Devlet Denetleme Kurulu'nun da devreye girdiğini belirten Gürlek, haksız kazanç sağlayanlardan hukuk çerçevesinde hesap sorulacağını ifade etti.