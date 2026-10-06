Siyasette 'Yeni Parti' krizi! AYM'ye savunma sunuldu: İşte masadaki yeni formüller
Yenilik Partisi’nin itirazı ve başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınan Yeni Parti'nin isim krizinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. AYM’ye resmi savunmasını sunan Yeni Parti yönetimi, dün gerçekleştirdiği kritik toplantıda olası bir isim değişikliği ihtimaline karşı yeni formülleri masaya yatırdı. Masada "Milletin Yeni Partisi", "Halkın Yeni Partisi" ve "Değişimin Yeni Partisi" seçenekleri öne çıkarken, kurmaylar "Yeni" isminden asla vazgeçilmeyeceğini vurguladı.