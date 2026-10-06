Bakan Akın Gürlek'ten "Hakemler Dosyası" için çok net mesaj: "Futbolun temiz kalması için sonuna kadar gideceğiz!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Türk futbolundaki “Hakemler Dosyası” soruşturmasına ilişkin son durumu açıkladı. Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığını, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Gürlek; MASAK raporları, HTS kayıtları ve WhatsApp yazışmalarının incelendiğini söyledi. Sınav sorularının sızdırıldığı ve hakemlere mobbing uygulandığı iddialarının araştırıldığını belirten Gürlek, derbi maçlarına ilişkin somut bir manipülasyon verisinin henüz bulunmadığını ifade etti.