Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova'da: Suriye ile ilk resmi temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Türkiye-Rusya-Suriye Savunma bakanları ile istihbarat başkanları toplantısında Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele ele alındı. Yapıcı havada geçen toplantıda Suriye ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı. Uzmanlar gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi.