26 Ekim 2024, Cumartesi
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Bahçeli'den "İmralı çıkışı" eleştirilerine sert tepki: Kimse yağlı urgan ölçüştürmesin
MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen Ziya Gökalp sempozyumunda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı konuşmada tarihi "İmralı çıkışına" yönelik yapılan eleştirilere " Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında yarışa girmesin. Bunlar altından kalkamayacakları hayat ve siyaset mazisiyle söz düellolarıyla, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmesin" dedi.