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Bahçeli'den "İmralı çıkışı" eleştirilerine sert tepki: Kimse yağlı urgan ölçüştürmesin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 15:37
MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen Ziya Gökalp sempozyumunda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı konuşmada tarihi "İmralı çıkışına" yönelik yapılan eleştirilere " Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında yarışa girmesin. Bunlar altından kalkamayacakları hayat ve siyaset mazisiyle söz düellolarıyla, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmesin" dedi.
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