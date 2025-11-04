04 Kasım 2025, Salı
Bahçeli: Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olur! Sıcak gelişmeyi uzmanlar A Haber’de yorumladı
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısından son gazetecilerin sorularını cevapladı. Devlet Bahçeli “Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olur.” dedi. Gündemin sıcak gelişmesini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve avukat Hadi Dündar değerlendirdi.