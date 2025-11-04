04 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bahçeli: Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olur! Sıcak gelişmeyi uzmanlar A Haber’de yorumladı
Bahçeli: Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olur! Sıcak gelişmeyi uzmanlar A Haber’de yorumladı

Bahçeli: Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olur! Sıcak gelişmeyi uzmanlar A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2025 11:56
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısından son gazetecilerin sorularını cevapladı. Devlet Bahçeli “Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olur.” dedi. Gündemin sıcak gelişmesini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve avukat Hadi Dündar değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahçeli: Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olur! Sıcak gelişmeyi uzmanlar A Haber’de yorumladı
Kritik kurumlarda FETÖ temizliği!
Kritik kurumlarda FETÖ temizliği!
Demirtaş’ın tahliyesi mümkün mü? Uzmanlar A Haber’de
Demirtaş’ın tahliyesi mümkün mü? Uzmanlar A Haber’de
Bahçeli’den Cumhur İttifakı mesajı
Bahçeli'den "Cumhur İttifakı" mesajı
Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır
"Demirtaş’ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır"
Devlet Bahçeli’den flaş mesajlar
Devlet Bahçeli'den flaş mesajlar
Bahçeli’den Tom Barrack’a tepki
Bahçeli’den Tom Barrack’a tepki
Katil İsrail’e sert tepki
Katil İsrail'e sert tepki
Biz Cumhur İttifakı’yız milletin hizmetindeyiz
"Biz Cumhur İttifakı’yız milletin hizmetindeyiz"
DEM Parti İmralı heyetinden açıklama
DEM Parti İmralı heyetinden açıklama
CHP’nin kurultay davası 13 Ocak’a ertelendi
CHP’nin kurultay davası 13 Ocak’a ertelendi
Milli uydu Fergani FGN-100-D2 yörüngeye yerleşti
Milli uydu Fergani FGN-100-D2 yörüngeye yerleşti
Fransa: Türkiye silah pazarında yeni bir lider
Fransa: Türkiye silah pazarında yeni bir lider
Daha Fazla Video Göster