11 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında kritik karar! Eski Esenyurt belediye başkanı serbest bırakıldı!
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kritik karar! Eski Esenyurt belediye başkanı serbest bırakıldı!

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında kritik karar! Eski Esenyurt belediye başkanı serbest bırakıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2025 19:10
Esenyurt merkezli 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluk kararı kaldırıldı ve tahliye edilmesine karar verildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Özer ve diğer sanıkların yargılanacağı davanın ilk duruşması ise 27 Ocak'ta görülecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kritik karar! Eski Esenyurt belediye başkanı serbest bırakıldı!
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kritik karar! Eski Esenyurt belediye başkanı serbest bırakıldı!
"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında kritik karar! Eski Esenyurt belediye başkanı serbest bırakıldı!
En güçlü ihtimal yapısal malzeme yorgunluğu!
"En güçlü ihtimal yapısal malzeme yorgunluğu!"
İşte uçağın önceki görüntüleri
İşte uçağın önceki görüntüleri
Türk kargo uçağının düşmesindeki etken nedir?
Türk kargo uçağının düşmesindeki etken nedir?
Alivey: Derin üzüntü duyduk
Alivey: “Derin üzüntü duyduk”
İBB dosyası boş değil 142 farklı eylemle dolu!
“İBB dosyası boş değil 142 farklı eylemle dolu!”
Ülke yönetmeyi şehir yöneterek öğretti
"Ülke yönetmeyi şehir yöneterek öğretti”
Anadolu, dünyada eşi benzeri görülmeyen bir şehircilik tecrübesine sahiptir
"Anadolu, dünyada eşi benzeri görülmeyen bir şehircilik tecrübesine sahiptir"
Metropollerimiz yeni bir fetret devri yaşıyor
"Metropollerimiz yeni bir fetret devri yaşıyor"
Başkan Erdoğan’dan düşen uçağa ilişkin açıklama
Başkan Erdoğan’dan düşen uçağa ilişkin açıklama
Soruşturma bitti, kovuşturma aşaması başlıyor
"Soruşturma bitti, kovuşturma aşaması başlıyor"
Askeri kargo uçağı neden düştü?
Askeri kargo uçağı neden düştü?
Daha Fazla Video Göster