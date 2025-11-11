"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında kritik karar! Eski Esenyurt belediye başkanı serbest bırakıldı!

Esenyurt merkezli 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluk kararı kaldırıldı ve tahliye edilmesine karar verildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Özer ve diğer sanıkların yargılanacağı davanın ilk duruşması ise 27 Ocak'ta görülecek.

