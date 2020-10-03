Azerbaycanlı teyze A Haber’e konuştu: Türkiye’nin korkmaz yiğit oğlu Erdoğan bize destek olsun

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ın özgürleştirilmesi için başlattığı operasyon 7. gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusunun tüm cephelerde ilerlemesi devam ediyor. Terter bombardıman altına alındı ve Ermenistan güçlerine ağır darbelerde vuruluyor. Ermenistan ise topçu atışlarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Siviller bu bölgeleri terk ederek güvenli bölgede araçlarında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarından kaçan Azerbaycanlı kardeşlerimize mikrofon uzattı. A Haberi karşısında gören Azerbaycanlı teyzenin Kerim Ulak’ı öptüğü anlar duygulandırdı. A Haber’e konuşan teyze, “Bizi öz topraklarımızdan eden Ermenilere lanet olsun. İlham ve Erdoğan’a helal olsun. Onları dünyaya getiren analara helal olsun yiğit oğlanları var. Bizim askerlerimiz gerekeni yapıyor. Türkiye’nin korkmaz yiğit oğlu Erdoğan bize destek olsun bizi bu pis vaziyetten kurtarsın. En büyük arzumuz öz topraklarımıza kavuşmaktır.” dedi.