A Haber Ermenistan ordusunun vurulan zırhlılarını görüntüledi! İşte Azerbaycan ordusuna kalan ganimetler...

Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Ermeni askerleri mevzilerdeki, araç ve gereçleri bırakıp kaçtı. Azerbaycan ordusuna ganimet olarak kalanları A Haber ekibi görüntüledi. Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, bölgede Azerbaycan ordusuna kalan Ermeni askeri teçhizatları görüntüledi ve yaşanan sıcak gelişmelerin detaylarını anlattı.