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A Haber Ermenistan ordusunun vurulan zırhlılarını görüntüledi! İşte Azerbaycan ordusuna kalan ganimetler...

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Giriş: 02.10.2020 20:17
Güncelleme:02.10.2020 20:46
Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Ermeni askerleri mevzilerdeki, araç ve gereçleri bırakıp kaçtı. Azerbaycan ordusuna ganimet olarak kalanları A Haber ekibi görüntüledi. Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, bölgede Azerbaycan ordusuna kalan Ermeni askeri teçhizatları görüntüledi ve yaşanan sıcak gelişmelerin detaylarını anlattı.

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