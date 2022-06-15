15 Haziran 2022, Çarşamba
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Azerbaycan Tahran Büyükelçisi Ali Alizade A Haber’e konuştu! Karabağ’da son durum ne?
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, A Haber'e konuştu. Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgal sürecini anlatan Büyükelçi Alizade, işgalin ardından yürütülen Ermenistan ile barış görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. İşte A Haber muhabiri Ekber Karabağ'ın özel röportajı...