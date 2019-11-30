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30.11.2019
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: dünyada böyle başka ülke tanımıyorum
TANAP'ın Avrupa bağlantısı Edirne'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye için "Dünyada böyle başka bir ülke tanımıyorum. Türkiye dünya çapında güç merkezi oldu." dedi.
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