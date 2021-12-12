12 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Aynı ürüne üç farklı etiket! Mevlüt Tezel A Haber'de tek tek yorumladı

Aynı ürüne üç farklı etiket! Mevlüt Tezel A Haber'de tek tek yorumladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2021 01:09
Gıda ve otomobil fiyatlarında yaşanan artışa yönelik Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Süt fiyatlarındaki farklılığının detaylarını paylaşan Tezel, dünyada 10 tane şirketin fiyatların değişiminde elinin olabileceğinin altını çizdi. Bu sürecin bir soygun olduğunu söyleyen Tezel market fiyatları arasındaki farklılıklardan detaylar verdi.
Aynı ürüne üç farklı etiket!
Aynı ürüne üç farklı etiket!
Türkiye’de Omicron varyantı tespit edildi
Türkiye'de Omicron varyantı tespit edildi
Samuel Eto’o ’Başkan’ seçildi
Samuel Eto'o 'Başkan' seçildi
İşte günün Kovid-19 tablosu
İşte günün Kovid-19 tablosu
Şehidin 1 yıl önce çizdirdiği resim duygulandırdı
Şehidin 1 yıl önce çizdirdiği resim duygulandırdı
Muharrem İnce, CHP’ye yüklendi! Sahtekarlar...
Muharrem İnce, CHP'ye yüklendi! "Sahtekarlar..."
Bahçeli logoyu paylaşıp duyurdu!
Bahçeli logoyu paylaşıp duyurdu!
Marmara ve Ege’de kuvvetli yağış uyarısı!
Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış uyarısı!
İzmir’deki ihale vurgunu Sayıştay raporunda
İzmir'deki ihale vurgunu Sayıştay raporunda
CHP’li İBB’de skandal! Genel müdür firarda
CHP'li İBB'de skandal! Genel müdür firarda
KKTC’de bayrak provokasyonu
KKTC'de bayrak provokasyonu
İBB’nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda!
İBB’nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda!
Daha Fazla Video Göster