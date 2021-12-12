Aynı ürüne üç farklı etiket! Mevlüt Tezel A Haber'de tek tek yorumladı

Gıda ve otomobil fiyatlarında yaşanan artışa yönelik Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Süt fiyatlarındaki farklılığının detaylarını paylaşan Tezel, dünyada 10 tane şirketin fiyatların değişiminde elinin olabileceğinin altını çizdi. Bu sürecin bir soygun olduğunu söyleyen Tezel market fiyatları arasındaki farklılıklardan detaylar verdi.