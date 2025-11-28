Papa Leo İstanbul’da Kutsal Ruh Katedrali’nde!

28 Kasım 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 18:47
Katolik aleminin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde, Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan İznik'teydi. İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ekümenik duaya katılan Papa, helikopterle İstanbul’a geri döndü ve Şişli Harbiye’deki Kutsal Ruh Katedrali’ne ulaştı.
