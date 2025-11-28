28 Kasım 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Papa Leo İstanbul'da Kutsal Ruh Katedrali'nde!
Katolik aleminin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde, Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan İznik'teydi. İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ekümenik duaya katılan Papa, helikopterle İstanbul’a geri döndü ve Şişli Harbiye’deki Kutsal Ruh Katedrali’ne ulaştı.