31 Aralık 2022, Cumartesi
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Aydın'daki restoran faciasında ölenlerin son görüntüleri ortaya çıktı! Yılbaşı alışverişi için çarşıya çıkmışlar
Aydın'ın Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde dün bir döner firmasına ait restoranın mutfağında meydana gelen patlamada ölen Neslihan Karaboğa, kızları Cansu, Lale Nur ve Gamze Karaboğa ile Neslihan Karaboğa'nın yengesi Fatma Danaş ve ağır yaralanan onun kızı Cennet Yeldi'nin ilçeye yılbaşı alışverişi için gittiği ortaya çıktı.