Ayasofya'da namaz kılındı Yunanistan kudurdu Türk bayrağı yaktı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra cuma namazı kılınması, Yunanistan'da tepkiyle karşılandı. Selanik kentinde, aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yaktı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ayasofya ile ilgili TV'de küstah açıklamalarda bulundu. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.