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Ayasofya'da namaz kılındı Yunanistan kudurdu Türk bayrağı yaktı

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Giriş: 25.07.2020 09:44
Güncelleme:25.07.2020 09:46
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra cuma namazı kılınması, Yunanistan'da tepkiyle karşılandı. Selanik kentinde, aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yaktı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ayasofya ile ilgili TV'de küstah açıklamalarda bulundu. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde 86 yıl sonra ilk sabah namazı kılındı! AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NDE 86 YIL SONRA İLK SABAH NAMAZI KILINDI!

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