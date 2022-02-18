Avrupa'yı kasırga vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, 250 bin ev elektriksiz kaldı

Avrupa'yı Lenya Kasırgası vurdu. On binlerce ev elektriksiz kaldı. Okullar tatil edildi. Almanya'da ise 3 kişi hayatını kaybetti. Hollanda, Fransa, Belçika'da hasar büyük. Ancak uzmanlar hafta sonu bölgeyi Zeynep adı verilen çok daha şiddetli bir fırtınanın vuracağı uyarısında bulundu. Amsterdam'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı

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