Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler her yolu deniyor! Sınırdan dikkat çeken görüntüler...

Türkiye, İdlib'deki alçak saldırının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararı aldı. Türkiye'nin aldığı kararın ardından sınırlara akın eden bir grup mülteci, Meriç Nehri'ni yüzerek geçti. Öte yandan İstanbul'da da Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin hareketliliği gözlemlendi. Vatan Caddesi'nde toplanan bir grup mültecinin otobüse sırasında izdiham yaşandı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin düzenlediği saldırılar sonucunda 33 askerimizin şehit düşmesi üzerine Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri engellememe kararı aldı. Haberi duyan göçmenler, Yunanistan'a ve Bulgaristan'a gidebilmek için Türkiye sınırına akın etti.

MÜLTECİLER SINIRA AKIN ETTİ

Sınırın farklı noktalarından gelen görüntülerde Suriyeli mülteciler, Avrupa'ya ulaşabilmek için sınırın farklı noktalarından kaçak yollarla Yunanistan'a giriş yaptı.

Bunun son örneklerin biri de Meriç Nehri üzerinde yaşandı. Bulgaristan'da doğarak Türkiye'ye giren ve Edirne üzerinden Ege Denizi'ne dökülen Meriç Nehri, Yunanistan ile Türkiye sınırının bir kısmını oluşturuyor.

NEHRİ YÜZEREK GEÇTİLER

Sınırın öte tarafına geçmek isteyen mülteciler, nehri yüzerek geçti. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

İZDİHAM ÇIKTI

Öte yandan hareketliliğin yaşandığı bir diğer yer ise İstanbul oldu. İstanbul'daki düzensiz göçmenler, Avrupa'ya geçmek amacıyla Vatan Caddesi'nde toplandı.

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenler, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti.

Göçmenlerin otobüslere binişi sırasında büyük izdiham yaşandı.