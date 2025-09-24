Avrupa’da hava sahası tartışması! Polonya: İhlal halinde Rus uçağını vuracağız

Rus savaş uçakları ve insansız hava araçlarının kısa süre içerisinde Polonya, Romanya ve Estonya hava sahasını ihlal etmesi Batı ile Rusya arasında yeni bir gerilimin kapısını araladı. Polonya ihlalin tekrarı durumunda Rus uçaklarını düşüreceğini açıkladı. Estonya ise nükleer silah da taşıyabilen İngiliz F-35A uçaklarının ülkesine konuşlanmasını talep etti.

