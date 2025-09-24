24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Avrupa’da hava sahası tartışması! Polonya: İhlal halinde Rus uçağını vuracağız
Avrupa’da hava sahası tartışması! Polonya: İhlal halinde Rus uçağını vuracağız

Avrupa’da hava sahası tartışması! Polonya: İhlal halinde Rus uçağını vuracağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 08:52
Rus savaş uçakları ve insansız hava araçlarının kısa süre içerisinde Polonya, Romanya ve Estonya hava sahasını ihlal etmesi Batı ile Rusya arasında yeni bir gerilimin kapısını araladı. Polonya ihlalin tekrarı durumunda Rus uçaklarını düşüreceğini açıkladı. Estonya ise nükleer silah da taşıyabilen İngiliz F-35A uçaklarının ülkesine konuşlanmasını talep etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’da hava sahası tartışması! Polonya: İhlal halinde Rus uçağını vuracağız
Türkiye ve Mısır’dan ortak tatbikat
Türkiye ve Mısır'dan ortak tatbikat
Avrupa’da hava sahası tartışması!
Avrupa’da hava sahası tartışması!
Gazzeli çocuklardan Başkan Erdoğan’a mektup
Gazzeli çocuklardan Başkan Erdoğan’a mektup
Milli Dayanışma Komisyonu bugün toplanıyor
Milli Dayanışma Komisyonu bugün toplanıyor
Oy vermeyenler kara listede! Peşlerinde
Oy vermeyenler kara listede! Peşlerinde
Başkan Erdoğan bugün kimlerle görüşecek?
Başkan Erdoğan bugün kimlerle görüşecek?
Sumud Filosu’na İsrail’den dron saldırısı!
Sumud Filosu'na İsrail'den dron saldırısı!
Erdoğan, BM salonunda konuşması öncesinde dakikalarca alkışlandı
Erdoğan, BM salonunda konuşması öncesinde dakikalarca alkışlandı
Tarihi manifestonun yankısı: Erdoğan mazlumun sesi oldu
Tarihi manifestonun yankısı: Erdoğan mazlumun sesi oldu
A Haber’de tarihi konuşma yorumlandı: Manifesto nilteliğinde
A Haber'de tarihi konuşma yorumlandı: "Manifesto nilteliğinde"
BM zirvesi: Başkan Erdoğan ile Trump yan yana
BM zirvesi: Başkan Erdoğan ile Trump yan yana
Sumud Filosu’ndan böyle seslendi: Bir haftamız kaldı
Sumud Filosu'ndan böyle seslendi: "Bir haftamız kaldı"
Daha Fazla Video Göster