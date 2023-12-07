Atina’da Başkan Erdoğan ile A Haber'in Yunan muhabiri Manolis Kostidis arasında dikkat çeken diyalog

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmeye geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenerek “Hoş geldiniz” diyen A Haber'in Yunan muhabiri Manolis Kostidis ile selamlaştı. Renkli görüntülere sahne olan bu diyalog Yunan basının da dikkatini çekti. İşte detaylar…